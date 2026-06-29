Le sélectionneur de la Corée du Sud menacé de mort

Ça va beaucoup trop loin. Alors que la Corée du Sud a dû dire adieu à la qualification en seizièmes de finale après sa défaite face à l’Afrique du Sud (1-0), le sélectionneur Hong Myung-bo aurait reçu des menaces de mort après avoir annoncé sa démission selon Radio Seoul.

La police sud-coréenne a donc lancé une enquête : un type qui prétendrait être un États-unien de 41 piges aurait clamé vouloir tuer le tacticien lors de son arrivée à l’aéroport d’Incheon . Et ce n’est pas tout : outre la publication en ligne, l’indignation générale se traduit aussi par la diffusion d’une image retouchée suggérant que Hong aurait ordonné aux joueurs de se disperser à son arrivée à l’aéroport , ainsi que par l’affichage de pancartes « Hong Myung-bo interdit d’accès » dans les restaurants et cafés de la province de Gyeonggi.…

SW pour SOFOOT.com