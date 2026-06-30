Mondial-2026: Le Paraguay fait tomber l'Allemagne, premier exploit des 16es

Sixième tireur du Paraguay lors de la séance de tirs au but, Jose Canale trompe le gardien allemand Manuel Neuer et envoie les Sud-Américains en huitième de finale de la Coupe du monde le 29 juin 20226 à Foxborough ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le Paraguay a signé lundi à Boston le premier exploit des 16e de finale du Mondial en éliminant aux tirs au but l'Allemagne, qui vit un troisième fiasco d'affilée en Coupe du monde.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le Brésil a souffert à Houston, mais arraché dans les derniers instants du match sa qualification pour les huitièmes de finale en renversant à l'expérience une coriace équipe du Japon (2-1).

L'affiche la plus attendue de la journée oppose en soirée à Monterrey le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition, et les Pays-Bas, une puissance du football européen qui n'a jamais été couronnée championne du monde.

. La Mannschaft au tapis

Douze ans après son quatrième et dernier titre de championne du monde, l'Allemagne est au fond du trou.

Après les échecs traumatisants en Russie en 2018 puis au Qatar en 2022, où elle avait été éliminée en poule, la jadis puissante Mannschaft a de nouveau été sortie prématurément d'un Mondial, cette fois au stade inédit des 16e, par un Paraguay magnifique dans le combat.

Le gardien allemand Manuel Neuer, le capitaine Joshua Kimmich et le défenseur Waldemar Anton après l'élimination aux tirs au but de l'Allemagne par le Paraguay en 16e de finale de la Coupe du monde le 29 juin 2026 à Foxborough ( AFP / Jewel SAMAD )

Une nouvelle déroute (1-1, 4 tab à 3) qui s'est nouée lors d'une séance de tirs aux buts très indécise, dont le portier paraguayen Orlando Gill aura été le héros, en stoppant les tentatives de Kai Havertz et Nick Woltemade, puis en voyant celle de Jonathan Tah s'envoler au-dessus de sa transversale.

Sur le papier, le Paraguay semblait un adversaire largement à la portée des joueurs de Julian Nagelsmann. Mais la défaite allemande en poule contre l'Equateur (2-1), bien que sans conséquence car la Mannschaft était déjà qualifiée, avait remis le poison du doute dans le collectif.

Et contre toute attente, ce sont les Paraguayens qui ont ouvert le score par leur maître à jouer, le Strasbourgeois Julio Enciso (42e), avant que Havertz ne ramène les deux équipes à égalité à la 54e.

Les Allemands ont bien cru tenir leur qualification en prolongation quand Tah a propulsé le ballon de la tête dans les filets. Mais le but a été annulé après intervention de la VAR en raison d'une faute allemande sur Gill.

Le Paraguay, qui n'avait terminé que troisième de son groupe, rencontrera samedi en huitième à Philadelphie la France ou la Suède, opposés mardi à East Rutherford.

. Le Brésil a tremblé

Pour le Brésil cinq fois champion du monde, ce 16e avait tout du traquenard face à l'une des sélections les plus séduisantes de la phase de groupes. Mais la Seleçao est parvenue à éviter en toute fin de match (90+5) à Houston une élimination qui aurait été une catastrophe nationale, grâce à Gabriel Martinelli qui, bien trouvé dans la surface, a eu le temps d'ajuster la mire face au gardien japonais Zion Suzuki.

La joie des Brésiliens après le but de Gabriel Martinelli face au Japon (2-1) le 29 juin 2026 à Houston qui les envoie en huitième de finale du Mondial-2026 ( AFP / Paul ELLIS )

Très bien entrés dans le match, les "Blue Samourai" avaient pourtant créé la sensation en prenant l'avantage avec un magnifique tir lointain de Kaishu Sano. Longtemps terne, le Brésil a finalement commencé à produire du jeu en début de seconde période en assiégeant les cages de Suzuki et en parvenant à égaliser grâce à une tête de Casemiro sur un centre de Gabriel.

En huit Coupes du monde, le Japon n'est toujours pas parvenu à remporter un match à élimination directe, au grand dam de ses supporters, inconsolables au coup de sifflet final.

En plus de perdre l'un de ses kops les plus attachants, le tournoi voit partir l'une des équipes les plus joueuses de la phase de poule qui s'est avérée trop juste face à l'expérience du Brésil de Carlo Ancelotti.

Cette victoire dans l'adversité est en revanche de nature à donner de la confiance à une Seleçao en mission, qui court après un titre mondial depuis 24 ans.

. Le choc Pays-Bas - Maroc

Champions d'Afrique sur tapis vert (une décision contestée par le Sénégal auprès du Tribunal arbitral du sport) en début d'année, les Lions de l'Atlas entendent confirmer cette année que leur quatrième place surprise au Qatar en 2022 n'était pas un accident.

Et cela passe par une victoire à Monterrey face à des Néerlandais qui, comme à chaque Coupe du monde, veulent aussi jouer les premiers rôles, après avoir échoué trois fois en finales (1974, 1978 et 2010).

Les deux équipes ont connu des trajectoires similaires lors de ce Mondial: après avoir fait jeu égal avec le Brésil (1-1), le Maroc a battu l'Ecosse et Haïti. Chahuté par le Japon (2-2), les Pays-Bas se sont montrés efficaces contre la Suède et la Tunisie.

Cette rencontre à 19h00 (01h00 GMT) aura un faux air de derby, puisque cinq joueurs marocains affronteront cinq anciens ou actuels coéquipiers néerlandais parmi lesquels le meilleur buteur des Lions dans le tournoi, Ismael Saibari, qui vient de gagner trois titres de champion des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven de Guus Til.