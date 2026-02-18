Affaire Prestianni-Vinícius : la légende de Benfica Luisão s’indigne

Pas de quartier, pas de pitié pour le racisme, et ce peu importe le maillot. Luisão , légende du Benfica Lisbonne, a fermement dénoncé les possibles propos racistes tenus par Gianluca Prestianni, accusé par Vinícius Junior lors du barrage aller de Ligue des champions opposant le Benfica Lisbonne au Real Madrid (0-1).

Il faut être « digne » de porter le maillot de Benfica

L’ex-défenseur a pris la défense de son compatriote via Instagram. « Ce maillot est très grand, j’aime le Benfica comme une seconde peau, a-t-il partagé. Il faut être digne pour porter cette tunique sacrée. Ce texte (celui de Prestianni niant en bloc les faits, NDLR) est pire parce que c’est un mensonge. Le football se gagne à la force des poings, dans la lutte. C’était un acte raciste et j’en ai honte. » …

SW pour SOFOOT.com