Des ultras du PSG auraient interpellé une députée RN à Toulon
Laure Lavalette, députée du Rassemblement national, ne pensait pas tomber sur des supporters du PSG en milieu de semaine à Toulon. C’est pourtant ce qui s’est passé ce mardi, selon les récits de la presse locale et de la candidate aux municipales de la ville.
À quelques heures du barrage aller de la Ligue des champions à Monaco, celle-ci s’est plaint d’avoir été prise à partie par une centaine d’ultras parisiens pendant qu’elle déjeunait avec sa fille aux halles de Toulon.…
AR pour SOFOOT.com
