José Mourinho est-il l’entraîneur qui a reçu le plus de cartons rouges ?
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 15:08

En voilà, une bonne question. Ce mardi soir lors du barrage entre Benfica et le Real Madrid, José Mourinho a été exclu par l’arbitre, François Letexier, après avoir réclamé que Vinícius reçoive un carton rouge. Une vieille habitude pour le technicien portugais : selon un comptage maison, cette nouvelle biscotte porte à 12 le nombre d’exclusions du Special One au cours de sa carrière d’entraîneur. Un record.

Sept rouges en trois saisons à Rome pour Mourinho

S’il s’est montré relativement sage à ses débuts , récoltant un carton lors de chacun de ses passages au Real Madrid (en 2012, contre Villarreal) et à Chelsea (en 2013, contre Cardiff), tout s’est emballé pendant sa pige à l’AS Roma, entre 2021 et 2024. Dans la péninsule, José Mourinho a multiplié les frasques, collectionnant pas moins de sept cartons rouges en trois saisons italiennes .…

CMF pour SOFOOT.com

