Le secrétaire général de l'Onu sonne à son tour l'alarme sur les risques liés à l'IA

par Antoni Slodkowski

Le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, a mis en garde mercredi les dirigeants internationaux contre les risques potentiels liés aux progrès rapides de l’intelligence artificielle, à rebours de Donald Trump qui estime que les mesures de protection existantes sont suffisantes.

S'exprimant à l'approche de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre la semaine prochaine à New York, Antonio Guterres a déclaré aux journalistes que la nécessité d'un contrôle renforcé serait l'un des principaux thèmes de ses entretiens avec les chefs d'Etat et de gouvernement présents.

"Nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer les préoccupations qui ont été soulevées, en particulier par ceux qui sont en première ligne du développement de l’IA", a-t-il dit. "La première responsabilité de tout gouvernement est de protéger ses citoyens – y compris contre les menaces liées à l’intelligence artificielle."

L’inquiétude du public face au danger potentiel que représente l’IA ne cesse de croître, après que Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a annoncé la semaine dernière avoir démissionné, en partie parce que "les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie". Les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises du secteur ont appelé à ralentir le rythme de développement de cette technologie.

Donald Trump a répliqué lundi que les États-Unis disposaient déjà de garde-fous pour réglementer et poursuivre en justice les entreprises spécialisées dans l’IA, minimisant ainsi les inquiétudes exprimées par les dirigeants du secteur.

Antonio Guterres milite de longue date en faveur d’une gouvernance mondiale de l’IA. En 2023, l’Onu a créé un organe consultatif sur l’IA composé de 39 membres, parmi lesquels figurent des dirigeants d’entreprises technologiques, des responsables gouvernementaux et des universitaires issus de pays tels que les États-Unis, la Russie et le Japon.

Le Conseil de sécurité de l'Onu pourrait également se réunir la semaine prochaine sur le thème de l'IA, ont indiqué des diplomates. Il s'était réuni pour la première fois sur le sujet en 2023.

"Nous devons parvenir à une vision commune sur la manière de promouvoir un développement sûr, sécurisé et responsable de l’IA, tout en identifiant les cas où des systèmes de plus en plus puissants pourraient nécessiter des garanties plus strictes ou des mesures supplémentaires pour gérer les risques potentiels", a souligné Antonio Guterres.

(Par Antoni Slodkowski; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)