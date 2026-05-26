Le SCO rend hommage à Néa, 15 ans, décédé ce week-end

C’est une bien triste nouvelle que le football français et particulièrement angevin a apprise ce week-end. Néa, un jeune footballeur de 15 ans , évoluant au Sporting club angevin, est décédé ce week-end. D’après Ouest-France, il se serait tragiquement noyé dans le Loir, à Soucelles, une commune proche d’Angers, alors qu’il devait rejoindre ses coéquipiers pour participer à un tournoi dans la ville de Chalonnes.

L’hommage du SCO

C’est une nouvelle bouleversante qui a touché le club phare du département. À travers une publication sur son compte X, le SCO Angers a tenu « à adresser ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches » ainsi qu’à son club partenaire du SCA.…

EM pour SOFOOT.com