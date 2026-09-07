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Le sauveur de la Fiorentina effectue son retour
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 20:40
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Le sauveur de la Fiorentina effectue son retour

Le sauveur de la Fiorentina effectue son retour

Un but marqué, neuf buts encaissés et trois défaites pour trois matchs de Serie A. Tel est le début de saison catastrophique de la Fiorentina, lanterne rouge du Calcio. Des résultats plus que gênants, lorsque l’on connaît les investissements monstres réalisés par le club pour cette saison du centenaire. Après s’être fait renverser par le Torino (1-2), Fabio Paratici n’a pas attendu de sauter un fusible et remercier Fabio Grosso.

Du neuf avec du vieux

Quelques heures plus tard, la Viola nous offre un gros retournement de situation. Quand les noms de Palladino et Thiago Motta étaient déjà évoqués, la Fio annonce le retour de Mister Paolo Vanoli à la tête du club. Un nom que les tifosi connaissent bien, puisque ce même Vanoli avait déjà sauvé le club de la relégation la saison dernière. À lui de mettre un peu d’ordre dans cette équipe ayant signé pas moins de quinze recrues, dont une grande partie de joueurs offensifs.…

MP pour SOFOOT.com

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