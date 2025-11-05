Le saut de l’Ange-Yoan Bonny

En moins d’un an, Ange-Yoan Bonny est devenu l’un des attaquants en vogue de la Serie A. Pourtant, le chemin choisi par le nouveau coéquipier de Thuram était sinueux. Après avoir découvert l’élite italienne du côté de Parme, le Français de 22 ans a rejoint l’Inter cet été où il continue sur sa lancée. Avant de toquer à la porte des Bleus ?

On dit souvent que l’herbe est plus verte ailleurs. Pour Ange-Yoan Bonny, c’est sur les pelouses italiennes qu’il a trouvé son paradis. Arrivé en Italie à l’été 2021 dans un relatif anonymat, l’attaquant français s’est depuis imposé comme une référence à son poste en Serie A. Après trois saisons du côté de Parme, l’ancien de Châteauroux a réalisé « son rêve de gosse » , comme lui-même le disait, en signant à l’Inter cet été. Chez les derniers finalistes malheureux de la Ligue des champions, Bonny se fait peu à peu sa place, titillant le duo d’attaque Lautaro Martínez-Thuram. « C’est un garçon vraiment pur, qui cherche continuellement à s’améliorer et malgré la concurrence, il ne rechigne pas, travaille et progresse. Il ne voit pas la concurrence comme un problème, mais comme une opportunité de progresser » , déclarait en août dernier Cristian Chivu, qui l’a coaché quelques mois à Parme avant de le retrouver à l’Inter.

Alors que beaucoup doutaient de ce choix de rallier l’Inter après seulement une saison dans l’élite italienne, Antonio Gagliardi est admiratif de la capacité du Français à passer les étapes, sans trembler. « Je pensais qu’il aurait eu besoin de plus de temps, que les débuts allaient être difficiles. Mais il a réussi à parfaitement s’adapter à ce qui est sûrement le plus grand club d’Italie aujourd’hui » , souligne son ancien entraîneur adjoint au Parma Calcio . Pourtant, le bonhomme aperçu au stade Gaston-Petit de Châteauroux et celui qui brille à San Siro sont toujours le même, ou presque.…

Propos de Nicolas Usaï, Antonio Gagliardi et Massimiliano Notari recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com