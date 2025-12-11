Le sacrifice de Sime Vrsaljko pour la Coupe du monde 2018

Joue-la comme Samuel Umtiti.

Sacrifier son corps pour la nation : tel fut le mantra de Sime Vrsaljko pour la Coupe du monde 2018. En amont du Mondial russe, celui qui évoluait alors à l’Atlético de Madrid est revenu sur sa décision de l’époque de faire passer sa santé derrière son pays pour le média Sportske novosti : « Je savais que si je me faisais opérer, je ne pourrais pas participer à la Coupe du monde. Pendant plus d’un an, j’ai joué au football sans ligament , ce qui a entraîné des lésions du cartilage. » .…

VM pour SOFOOT.com