 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une vieille connaissance de la Ligue 1 devient entraineur du FC Bâle
information fournie par So Foot 26/01/2026 à 21:52

Une vieille connaissance de la Ligue 1 devient entraineur du FC Bâle

Une vieille connaissance de la Ligue 1 devient entraineur du FC Bâle

Un international suisse en chasse un autre. Quelques heures après avoir confirmé le licenciement de son entraineur Ludovic Magnin en raison d’un manque de progression sportive, et malgré la victoire de la veille face au FC Zurich (3-4), le FC Bâle a annoncé ce lundi soir la nomination de Stephan Lichtsteiner (42 ans) à la tête de son équipe première . Une belle promotion pour l’ex-international aux 108 sélections sous le maillot de la Nati , qui dirigeait depuis plus d’un an le club de Wettswil-Bonstetten en 4 e division suisse.

ℹ️ 𝙎𝙩𝙚𝙥𝙝𝙖𝙣 𝙇𝙞𝙘𝙝𝙩𝙨𝙩𝙚𝙞𝙣𝙚𝙧 𝙞𝙨𝙩 𝙣𝙚𝙪𝙚𝙧 𝙁𝘾𝘽-𝘾𝙝𝙚𝙛𝙩𝙧𝙖𝙞𝙣𝙚𝙧…

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre des Sports vole au secours de Vanessa Le Moigne
    La ministre des Sports vole au secours de Vanessa Le Moigne
    information fournie par So Foot 26.01.2026 21:24 

    Mieux vaut tard que jamais. Près de cinq jours après l’annonce par Vanessa Le Moigne de son intention de quitter le monde du ballon rond, à la suite de la vague récente de cyberharcèlement et d’insultes sexistes à son encontre, la journaliste de Bein Sports a reçu ... Lire la suite

  • La tuile pour un international français
    La tuile pour un international français
    information fournie par So Foot 26.01.2026 20:53 

    Les pépins, il en Koné un rayon. Titulaire ce dimanche face au Milan AC d’Adrien Rabiot et Mike Maignan (1-1), le milieu de l’AS Rome Manu Koné (24 ans) a été contraint de céder sa place à la 59 e minute de jeu, boitillant et visiblement touché à la jambe droite. ... Lire la suite

  • Metz-OL : un chien policier est mort lors des affrontements entre supporters
    Metz-OL : un chien policier est mort lors des affrontements entre supporters
    information fournie par So Foot 26.01.2026 18:18 

    La police de Metz est en deuil. À la suite de son engagement lors de violents affrontements en marge du match de Ligue 1 entre le FC Metz et l’Olympique lyonnais, le chien policier Dino est décédé ce dimanche. Comme l’a annoncé la section Zone Est du syndicat de ... Lire la suite

  • Un joueur argentin en larmes devant Lionel Messi
    Un joueur argentin en larmes devant Lionel Messi
    information fournie par So Foot 26.01.2026 18:11 

    Believe , croire en ses rêves. Oui, un match amical peut rendre heureux. La preuve avec celui l’Alianza Lima et l’Inter Miami ce week-end. Alan Cantero a coché toute sa bucket list en une seule soirée : une victoire nette (3-0), une interaction avec son idole absolue, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank