Une vieille connaissance de la Ligue 1 devient entraineur du FC Bâle

Un international suisse en chasse un autre. Quelques heures après avoir confirmé le licenciement de son entraineur Ludovic Magnin en raison d’un manque de progression sportive, et malgré la victoire de la veille face au FC Zurich (3-4), le FC Bâle a annoncé ce lundi soir la nomination de Stephan Lichtsteiner (42 ans) à la tête de son équipe première . Une belle promotion pour l’ex-international aux 108 sélections sous le maillot de la Nati , qui dirigeait depuis plus d’un an le club de Wettswil-Bonstetten en 4 e division suisse.

ℹ️ 𝙎𝙩𝙚𝙥𝙝𝙖𝙣 𝙇𝙞𝙘𝙝𝙩𝙨𝙩𝙚𝙞𝙣𝙚𝙧 𝙞𝙨𝙩 𝙣𝙚𝙪𝙚𝙧 𝙁𝘾𝘽-𝘾𝙝𝙚𝙛𝙩𝙧𝙖𝙞𝙣𝙚𝙧…

FG pour SOFOOT.com