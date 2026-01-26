 Aller au contenu principal
Dro Fernández débarque au Paris Saint-Germain
information fournie par So Foot 26/01/2026 à 22:26

Dro Fernández débarque au Paris Saint-Germain

Dro Fernández débarque au Paris Saint-Germain

C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Dro Fernández, milieu offensif de 18 ans, s’est engagé ce lundi en faveur du Paris Saint-Germain, en provenance du FC Barcelone . Le champion de France a annoncé sur ses réseaux sociaux, dans la soirée, que le désormais ex-catalan avait signé dans la capitale jusqu’en 2030 .

Bienvenue Dro Fernández ! ✍️❤️💙 pic.twitter.com/3GWe8Ufswr…

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
