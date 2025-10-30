Le sacre du PSG en Ligue des champions a été « un soulagement » pour Marco Verratti
Champions ses frères.
Ce jeudi, Marco Verratti a accordé un entretien à Foot Mercato dans lequel il revient sur le sacre européen du Paris Saint-Germain, deux ans après son départ. Installé au Qatar, le milieu italien de 32 ans savoure de loin la réussite de son ancien club sans amertume.…
SF pour SOFOOT.com
