Le rythme fou qui attend le Paris Saint-Germain en cette fin de saison

Le rythme fou qui attend le Paris Saint-Germain en cette fin de saison

Pas de quartier. Qualifié pour une troisième demi-finale de Ligue des champions consécutive après son succès à Liverpool mardi, le PSG est désormais confronté à une fin de saison d’enfer. Les Parisiens disputeront 9 matchs en 27 jours , avec une cadence de trois à quatre jours et une marge d’erreur proche du néant.

Les conséquences du report de Lens-PSG

Le club avait demandé le report de son match de Ligue 1 contre Lens, initialement prévu le 11 avril , afin de bien préparer ses échéances européennes. Entre les rendez-vous domestiques empilés et la double confrontation en demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (28 avril et 6 mai), les hommes de Luis Enrique n’auront pas le temps de baisser le rythme s’ils veulent faire le doublé championnat-C1 .…

CT pour SOFOOT.com