L'exclusion de Camavinga : « Une tentative de meurtre contre le football »

Pas de répit. La victoire du Bayern Munich sur le Real Madrid (4-3) en quart de finale retour de la Ligue des champions, ce mercredi, a été marqué par le deuxième carton jaune synonyme d’expulsion pour Eduardo Camavinga (86 e ) pour gain de temps, après une faute sur Harry Kane. La décision de Slavko Vinčić, l’arbitre slovène du match, ne passe pas auprès de la presse espagnole. « Quelle injustice ! » , titre Marca à la Une de son journal.

Le média pro-Madrid ajoute : « Eduardo Camavinga a eu tort, car il n’aurait pas dû toucher le ballon. Mais expulser un joueur pour une chose pareille est une tentative de meurtre contre le football . » De son côté, AS ne mâche pas ses mots : « Le Real Madrid a mené au score à trois reprises, mais a finalement cédé suite à une action de génie de Vinčić qui les a réduits à dix. Incroyable expulsion pour Camavinga. » …

CT pour SOFOOT.com