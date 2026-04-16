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La Ligue des champions offre encore de belles audiences à Canal+
information fournie par So Foot 16/04/2026 à 11:06

La Ligue des champions offre encore de belles audiences à Canal+

La Ligue des champions offre encore de belles audiences à Canal+

Encore une performance aboutie. Le quart de finale retour d’anthologie entre le Bayern et le Real Madrid (4-3) , en Ligue des champions, était à suivre sur Canal+ . La chaîne détentrice des droits de la compétition a attiré du monde mercredi soir. 1,76 million de téléspectateurs ont suivi la rencontre sur Canal, selon Médiamétrie, avec une part d’audience de 10% . Une part qui s’élève à 12,1 % sur « les femmes responsables des achats de moins de 50 ans » (celles qu’on appelait les ménagères, avant ce terme de novlangue). Daniel Bravo doit être surpris de ces statistiques.

TF1 est la seule chaîne à avoir fait mieux que Canal+, grâce aux 1,91 million de personnes (11,5% de part d’audience) enthousiasmées par le retour de « Grey’s Anatomy ».…

CT pour SOFOOT.com

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