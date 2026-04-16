« C'est ta putain de faute » : quand Carvajal pète les plombs
Disiz a apprécié. Sur le banc du Real Madrid face au Bayern Munich (4-3), Dani Carvajal a en effet pété un plomb à la suite de l’expulsion d’Eduardo Camavinga en fin de partie (87 e ). Pour exprimer son incompréhension, le latéral s’est ainsi précipité vers le quatrième arbitre, David Šmajc, en hurlant « c’est ta faute, c’est ta putain de faute ! » avant d’en faire de même envers l’arbitre principal, Slavko Vinčić.
انه بسبب خطئك! إنه بسبب خطئك اللــعين! pic.twitter.com/KoEVPKkwgE…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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