Le RWD Molenbeek change de nom

Sacré John !

Après avoir vu son club satellite tomber en D2 l’an passé, John Textor emploie les grands moyens pour faire changer les choses. Et pour cause, le RWD Molenbeek va changer de nom, tout simplement . La formation belge va devenir, à partir du 1 er juillet, le Daring Brussels , en référence au club disparu en 1973, comme le rapporte le média belge, DH Les Sports. « Le RWDM est un acronyme qu’on n’arrive pas à situer à l’international, difficilement prononçable en anglais , a déclaré le directeur des opérations du club, Maxime Vossen. Quand on demande à John de quel club il est propriétaire, personne n’arrive à savoir de quoi il parle. On renoue avec notre passé originel et notre histoire. » …

RFP pour SOFOOT.com