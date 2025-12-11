 Aller au contenu principal
Le romantique Jamie Vardy récompensé en Serie A
information fournie par So Foot 11/12/2025 à 18:16

Redbull donne des aiiiiles.

Jamie Vardy continue de défier les chapitres de sa propre biographie : à 38 ans, l’Anglais a été élu joueur du mois de novembre. Le buteur de la Cremonese a devancé Mike Maignan, Lautaro Martínez, David Neres, Leo Østigård et Nicolo Zaniolo , porté par les votes des fans et ses stats qui pèsent encore lourd. Pour un type passé de l’usine au bracelet électronique, puis de la D7 au couronnement en Premier League, cette nouvelle ligne sur le CV ressemble à une façon très Vardy de dire qu’il n’a pas fini d’écrire son histoire.…

MH pour SOFOOT.com

