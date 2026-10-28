Le revirement de l'AFC avec Infantino provoque une démission au Japon

Le revirement de l'AFC avec Infantino provoque une démission au Japon

Joli pied de nez à Infantino. Le vice-président de la Fédération japonaise de football Takeshi Takeshi Okada a annoncé sa démission ce mercredi après l’annonce du soutien de la Confédération asiatique de football (AFC) à Gianni Infantino.

Si le dirigeant nippon n’a pas justifié sa décision comme une conséquence directe de la prise de position de l’AFC , Okada a tenu à se désolidariser de sa confédération. Lors d’un congrès à Tokyo, le président de l’AFC Cheikh Salman ben Ibrahim al-Khalifa, avait manifesté son « engagement total » à l’égard de l’actuel patron de la FIFA en vue de l’élection qui aura lieu en mars.…

MB pour SOFOOT.com