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Le rêve XXL de Mauricio Pochettino avec les États-Unis
information fournie par So Foot 28/03/2026 à 10:33

Le rêve XXL de Mauricio Pochettino avec les États-Unis

Le rêve XXL de Mauricio Pochettino avec les États-Unis

L’espoir fait vivre. En conférence de presse avant le match amical face à la Belgique ce samedi, le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, s’est exprimé sur ses ambitions pour le Mondial à venir , que les USA co-hôtes avec le Mexique et le Canada. Et ce qu’on peut dire, c’est que l’ancien entraîneur du PSG ne souhaite qu’une chose : que ses joueurs ne se mettent aucune limite.

« Je pense que nous pouvons la gagner »

« Ils jouent de façon libérée (dans ces ligues, ndlr), ils essaient à la fois d’être performants et de créer du spectacle, a déclaré Pochettino, qui assure que « quand vous êtes libres, vous êtes performants, vous n’avez pas besoin de ressentir de pression. » Après la rencontre amicale face aux Diables rouges de Rudi Garcia, les États-Unis affronteront le Portugal à Atlanta mardi. Deux rencontres qui vont déjà permettre à Christian Pulisic et ses coéquipiers de voir où ils en sont. Lors de la première édition de la Coupe du monde en 1930, les États-Unis étaient parvenus à se hisser jusqu’en demi-finale , où ils s’étaient fait démolir par l’Argentine (6-1).…

TM pour SOFOOT.com

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