Enzo Le Fée a les Bleus et une Coupe du monde dans le viseur

Enzo Le Féé n’a pas qu’une histoire de vie marquante, il a aussi de l’ambition. En échec à Rennes puis à la Roma, l’ancien Lorientais s’éclate cette saison en Premier League avec Sunderland et n’hésite pas à voir plus loin.

Trop tôt pour le Mondial 2026

Dans une interview donnée à beIN Sports, le milieu de terrain évoque les Bleus et son rêve absolu, sans non plus trop se presser. « Je n’y pense pas pour cette année ou cet été honnêtement, assure-t-il. Mais l’objectif ultime, c’est de jouer une Coupe du monde avec la France. Rien que le fait d’être en sélection, déjà. Nous sommes dans la meilleure ligue du monde, donc si je peux performer dans ce championnat, pourquoi pas ? »…

