Le retour parfait de Raúl Jiménez chez les Wolves

La belle histoire du week-end. Elle s’est produite sous la pluie du Molineaux Stadium de Wolverhampton, de retour en Championship ce vendredi après huit saisons en Premier League. Le dernier de la saison de PL a débuté par un match nul contre Blackburn (2-2), mais peut déjà dire merci à une star locale. Pour son grand retour chez les Wolves, Raúl Jiménez a permis aux siens d’égaliser .

« Notre maison »

Entré à l’heure de jeu, après l’ouverture du score de l’ancien rémois Marshall Munetsi, l’international mexicain de 35 ans a marqué sur un penalty dans les arrêts de jeu (90 e +3), devant une foule en délire. El señor , grand artisan des septièmes places du club aux printemps 2019 et 2020, avait officialisé son retour au club cet été, après une Coupe du monde réussie avec le Mexique et un passage de trois saisons à Fulham. En 2020, une terrible blessure au crâne l’avait éloignée des terrains pendant près d’un an. « Wolverhampton est notre maison, pour nous, les gens, le stade, le club, » a déclaré après la rencontre Daniela Basso, la femme du joueur, au micro de Sky Sports . Elle a raconté que les fans leur avaient offert des écharpes floquées à leur effigie.…

UL pour SOFOOT.com