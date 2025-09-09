Le retour du Barça au Camp Nou à nouveau reporté
Mauvaise nouvelle pour les barcelonais.
Alors qu’ils devaient retrouver le Camp Nou ce week-end pour la réception de Valence en championnat, les joueurs du FC Barcelone devront encore attendre avant de retrouver leur stade mythique . Plus de deux ans et demi après le dernier match joué au désormais Spotify Camp Nou, les supporters barcelonais font face à la décision de LaLiga , qui n’a pas encore donné son feu vert, après la visite de la mairie de Barcelone au Spotify Camp Nou selon Sport .…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer