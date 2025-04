Le retour des démons de Paris

Cette soirée à Villa Park aura été l'occasion de retrouver un PSG que l'on pensait réservé aux livres d'histoire. Une équipe qui se met soudainement à trembler comme une feuille, ballottée dans tous les sens et incapable de trouver la moindre branche à laquelle se raccrocher. Heureusement, cette fois, l'avertissement aura été sans conséquences.

« À 2-1 on a cru qu’on était déjà qualifiés, que c’était fini. En deuxième, on s’est relâchés, on s’est crus trop beaux. Il va falloir être plus exigeants pour les demi-finales. » Il n’aura fallu que quelques minutes après le coup de sifflet final à Ousmane Dembélé, étrangement désigné homme du match, pour poser un constat lucide sur la prestation parisienne du soir à Villa Park au micro de Canal+. Si l’on veut chipoter, on dira même que la concentration rouge et bleue a disparu dès le 2-0 au tableau d’affichage, avec tout à coup des pertes de balles coupables – à l’image de celle de Khvicha Kvaratskhelia sur le premier but des Villans –, des sorties de camp jouées avec trop de dilettantisme ou encore des replis défensifs trop peu intenses.

De quoi rendre Luis Enrique fou sur son banc, malgré les quatre buts d’avance à cet instant. Les prémices d’une nouvelle soirée de panique pour les Parisiens et leurs supporters, à nouveau dépassés par les événements de manière inexplicable dans un choc de Ligue des champions. Un temps qui semblait pourtant révolu.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com