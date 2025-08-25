Le retour de Rabiot avec l’OM : mission presque impossible ?

La déchirure est récente, elle est profonde, mais est-elle irréparable ?

Le début de saison de l’Olympique de Marseille a été pour le moins rocambolesque avec la bagarre qui a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la défaite face à Rennes (1-0) la semaine dernière. « L’institution » marseillaise représentée par Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi a décidé de faire régner sa loi d’une main de fer en plaçant les deux joueurs sur la liste des transferts. Si Jonathan Rowe a déjà trouvé un point de chute à Bologne, le destin d’Adrien « le Duc » Rabiot semble moins limpide , comme le rapporte L’Équipe .…

ARM pour SOFOOT.com