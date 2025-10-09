Le retour de Paul Pogba pourrait être à nouveau repoussé

Ça commence à faire long.

Il y a quelques semaines, Adi Hütter annonçait qu’il faudrait attendre le retour de la trêve internationale d’octobre pour voir Paul Pogba sur les pelouses de Ligue 1 . Nous y sommes presque et Adi Hütter ne dirigera vraisemblablement pas la Pioche à l’AS Monaco. Parce que le coach est en instance de départ, mais aussi parce que ce come back risque d’être repoussé . Selon Monaco Matin, le champion du monde 2018 serait victime d’un nouveau pépin physique, compromettant sa présence pour la rencontre face à Angers, comptant pour la huitième journée du championnat.…

KM pour SOFOOT.com