Le retour de Neymar sur les terrains repoussé à plus tard
Non, Neymar n’a pas joué son dernier match avec Santos.
En revanche, l’absence du Brésilien devrait être encore prolongée, après sa blessure mi-septembre. Ce dimanche, le président de Santos, Marcelo Teixeira, a expliqué que l’attaquant souffrait d’une lésion au muscle fémoral de la cuisse droite et qu’il allait falloir attendre le mois de novembre pour le voir revenir sur les terrains. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
