Le Red Star renverse Bastia, Le Mans cale à Boulogne

DD7 > CR7. En difficulté et mené au score sur sa pelouse par Bastia, le Red Star s’en est remis à son buteur providentiel Damien Durand, auteur d’un triplé, pour s’offrir une Remontada (4-3) . Un beau cadeau pour celui qui fêtait sa 200 e avec un club dont il porte les couleurs depuis 2020… et qui a annoncé sa prolongation après la rencontre. Très vite devant, forts de deux buts d’avance avant la pause, les Corses ont pourtant cru pouvoir se relancer dans la course à un maintien de plus en plus hypothétique, eux qui occupent la dernière position de Ligue 2 à quatre points du barragiste, Laval . Mais c’était sans compter sans la réussite de Durand, parfaitement relayé par l’entrant Hacène Benali dans les derniers instants, à l’issue d’une action litigieuse, les Bastiais se plaignant d’une faute au départ. Quand ça ne veut pas…

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue2BKT 🎙️ Damien Durand (Red Star) : "Ce qu'on veut, c'est terminer le plus haut possible !"#beINLIGUE2 #RSFCSCB pic.twitter.com/oWDSmHX7xH…

MBC pour SOFOOT.com