Le conseil de Mikel Arteta à ses joueurs avant le sprint final

Le conseil de Mikel Arteta à ses joueurs avant le sprint final

Le dernier jour du reste de leur vie. Alors qu’Arsenal s’est incliné ce samedi après-midi face à Bournemouth (1-2), Mikel Arteta s’est présenté en conférence de presse d’après-match en expliquant que ce résultat était : « un véritable coup de massue », mais ne s’est pas montré particulièrement fataliste .

Réaction immédiate exigée

« Maintenant, tout dépend de la façon dont on va réagir », a prévenu le technicien des Gunners. Selon l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City : « Il va falloir afficher encore plus de combativité » pour ses joueurs, avant le sprint final où il faudra « être très, très forts et déterminés pour l’aborder d’une manière différente de celle d’aujourd’hui, surtout quand le match ne tournait pas en notre faveur ». …

LB pour SOFOOT.com