Pierre Sage apporte son soutien à Christophe Gleizes

Un match pour la bonne cause. Privé de rencontre de Ligue 1 ce week-end, le RC Lens a organisé un match amical dans son antre de Bollaert face au FC Rouen. Objectif : soutenir le journaliste de So Foot Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie . Après la victoire de ses joueurs, l’entraîneur artésien Pierre Sage a tenu à lui afficher son soutien : « On s’associe à ce qu’il endure, à ce qu’endure sa famille qui est ici et doit gérer tout ça plus tout le battage médiatique qu’il y a autour de cette situation » , a-t-il affirmé en zone mixte alors que ses parents ont notamment donné le coup d’envoi fictif de la rencontre.

« 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑖 » 🤝 Christophe Gleizes est incarcéré depuis juin 2025 pour avoir simplement exercé son métier de journaliste. Le RC Lens s'associe à ses proches, @RSF_fr et son comité de soutien pour appeler à sa libération. 👇…

TB pour SOFOOT.com