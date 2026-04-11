Quand le PSG rêvait d'une attaque 100% brésilienne

Le PSG aurait pu renforcer encore davantage sa connexion avec le Brésil. À une époque où Neymar portait encore les couleurs du club de la capitale, et où l’avenir de Kylian Mbappé était sur toutes les lèvres à chaque mercato, son remplaçant en cas de départ aurait pu s’appeler Richarlison . Ce qui aurait abouti à une attaque très auriverde . « J’ai eu à plusieurs reprises des contacts avec le PSG. À chaque fois que Mbappé était sur le départ, ils me sollicitaient » , confie aujourd’hui l’attaquant de Tottenham dans un entretien accordé à France Football .

Celui qui évoluait encore à Everton assure qu’il aurait beaucoup apprécié rétablir cette connexion avec le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao : « Je voulais y aller, on en parlait ensemble avec Neymar lors des rassemblements. Ça n’a pas marché, malheureusement, c’est dommage. Ça aurait été incroyable de jouer à Paris avec lui et les autres Brésiliens. » Le buteur des Spurs confie son admiration pour « Ney » , dont il a le visage tatoué dans le dos. « J’ai aussi Ronaldo et la signature de Pelé. Neymar, je l’aime du fond du cœur. » …

TB pour SOFOOT.com