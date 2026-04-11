 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dortmund surpris par Leverkusen, Leipzig s'accroche au podium
information fournie par So Foot 11/04/2026 à 17:32

Dortmund surpris par Leverkusen, Leipzig s'accroche au podium

Dortmund surpris par Leverkusen, Leipzig s'accroche au podium

Le Bayern se frotte les mains. Avant même de se déplacer sur la pelouse de Sankt Pauli dans le Topspiel de cette 29 e journée de Bundesliga, les Bavarois ont fait un pas de plus vers le sacre. La faute au faux-pas du Borussia Dortmund, vaincu à domicile par un Bayer Leverkusen qui ne veut pas abandonner ses espoirs de qualification en Ligue des champions (0-1) . Le seul but de l’après-midi ? Une récupération haute suivie d’une frappe petit filet de Robert Andrich, façon Nabil Fekir contre Manchester City. Frappe croisée toujours mais en force cette fois-ci : c’est à la conclusion d’une transition rapide que Yan Diomandé offre la victoire au RB Leipzig contre M’Gladbach, histoire de conserver la troisième place (1-0) .

Heidenheim veut encore y croire

Quelques places plus bas, l’Eintracht Francfort est allé faire le job à Wolfsburg (1-2) . Avec un passage un superbe but d’Oscar Højlund, frère de, auteur d’une magnifique frappe en première intention poteau rentrant. Une note artistique dont se passe volontiers Arnaud Kalimuendo, à l’affût pour doubler la mise après une combinaison sur coup-franc. Mais le carton du jour est pour Heidenheim, qui a fait la loi face à l’Union Berlin et entretient l’espoir de se maintenir grâce notamment à un doublé de renard des surfaces signé Mathias Honsak (3-1) .…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le conseil de Mikel Arteta à ses joueurs avant le sprint final
    Le conseil de Mikel Arteta à ses joueurs avant le sprint final
    information fournie par So Foot 11.04.2026 17:24 

    Le dernier jour du reste de leur vie. Alors qu’Arsenal s’est incliné ce samedi après-midi face à Bournemouth (1-2), Mikel Arteta s’est présenté en conférence de presse d’après-match en expliquant que ce résultat était : « un véritable coup de massue », mais ne ... Lire la suite

  • Pierre Sage apporte son soutien à Christophe Gleizes
    Pierre Sage apporte son soutien à Christophe Gleizes
    information fournie par So Foot 11.04.2026 17:04 

    Un match pour la bonne cause. Privé de rencontre de Ligue 1 ce week-end, le RC Lens a organisé un match amical dans son antre de Bollaert face au FC Rouen. Objectif : soutenir le journaliste de So Foot Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie . Après la victoire ... Lire la suite

  • Quand le PSG rêvait d'une attaque 100% brésilienne
    Quand le PSG rêvait d'une attaque 100% brésilienne
    information fournie par So Foot 11.04.2026 16:49 

    Le PSG aurait pu renforcer encore davantage sa connexion avec le Brésil. À une époque où Neymar portait encore les couleurs du club de la capitale, et où l’avenir de Kylian Mbappé était sur toutes les lèvres à chaque mercato, son remplaçant en cas de départ aurait ... Lire la suite

  • Le RC Lens affiche son soutien à Christophe Gleizes
    Le RC Lens affiche son soutien à Christophe Gleizes
    information fournie par So Foot 11.04.2026 16:23 

    Une rencontre pour entretenir l’espoir. Ce samedi, Lens devait accueillir le PSG en Ligue 1. Pour mieux préparer son quart de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool prévu mardi, le club de la capitale avait une nouvelle fois demandé le report de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank