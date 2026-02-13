 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Red Star rebondit face à Nancy, Dunkerque surclasse Amiens
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 22:30

Le Red Star rebondit face à Nancy, Dunkerque surclasse Amiens

Le Red Star rebondit face à Nancy, Dunkerque surclasse Amiens

Troyes mis sous pression. Après deux nuls consécutifs, le Red Star a repris sa marche en avant ce vendredi en arrachant la victoire face à Nancy sous une pluie battante (2-1). À Bauer, les hommes de Grégory Poirier ont pu compter sur un pion tardif de l’entrant Saîf-Eddine Khaoui pour prendre les trois points et revenir provisoirement à un petit point du leader Troyes et grimper à la deuxième place. Dans le même temps, Dunkerque n’a fait qu’une bouchée d’Amiens (1-4) grâce à un doublé d’Anton Sekongo et au meilleur buteur du championnat Thomas Robinet, sans oublier un petit pion de son remplaçant en fin de match Aboubakary Kanté. Avec cette bonne opération, l’USLD remonte à la cinquième place.

Annecy freiné par Laval, Pau piégé par Boulogne

La mauvaise opération de la soirée est signée Annecy, incapable de faire mieux qu’un match nul face à Laval (2-2). De son côté, Pau, réduit à 10 dès la 42ᵉ minute suite à l’expulsion de Steeve Beusnard, a été surpris par Boulogne (1-2) tandis que Rodez a pu compter sur l’entrant Kenny Nagera pour empocher les trois points dans le temps additionnel face à Clermont (1-2).…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Guardiola répond aux sorties de Ratcliffe sur l'immigration aux Royaume-Uni
    Guardiola répond aux sorties de Ratcliffe sur l'immigration aux Royaume-Uni
    information fournie par So Foot 13.02.2026 23:40 

    Encore et toujours les mots justes. Interrogé en conférence de presse suite aux propos polémiques de Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice, du FC Lausanne-Sport et de Manchester United à 25 %, sur l’immigration au Royaume-Uni lors d’un entretien à Sky News, ... Lire la suite

  • Mikhail Shaidorov lors de son programme libre de patinage artistique le 13 février 2026 sur la patinoire de Milanoù le Kazakhstanais a été sacré champion olympique au terme d'une soirée où le favori américain Ilia Malinin est passé au travers ( AFP / Piero CRUCIATTI )
    JO: cataclysme sur la glace, Malinin s'écroule, Shaidorov sacré
    information fournie par AFP 13.02.2026 23:39 

    Personne n'aurait pu imaginer ce scénario. Il fallait un cataclysme pour que l'or olympique échappe à Ilia Malinin et le cataclysme s'est produit vendredi soir sur la patinoire de Milan où le Kazakhstanais Mikhail Shaidorov a été sacré champion olympique. Shaidorov ... Lire la suite

  • L'AC Milan s'en sort de justesse face à Pise, Rabiot exclu
    L'AC Milan s'en sort de justesse face à Pise, Rabiot exclu
    information fournie par So Foot 13.02.2026 23:33 

    Pise 1-2 AC Milan Buts : Loyola (71ᵉ) pour Pise // Loftus-Cheek (39ᵉ) et Modric (85ᵉ) pour les Rossoneri Tout sauf une formalité.… TM pour SOFOOT.com

  • Monaco domine Nantes et fait un bond au classement
    Monaco domine Nantes et fait un bond au classement
    information fournie par So Foot 13.02.2026 23:07 

    Monaco 3-1 Nantes Buts : Adingra (25ᵉ, 28ᵉ) pour l’ASM // Centonze pour les Canaris (45ᵉ+2) Carton rouge : Golovin (65 e ) … TM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank