Le Red Star rebondit face à Nancy, Dunkerque surclasse Amiens

Troyes mis sous pression. Après deux nuls consécutifs, le Red Star a repris sa marche en avant ce vendredi en arrachant la victoire face à Nancy sous une pluie battante (2-1). À Bauer, les hommes de Grégory Poirier ont pu compter sur un pion tardif de l’entrant Saîf-Eddine Khaoui pour prendre les trois points et revenir provisoirement à un petit point du leader Troyes et grimper à la deuxième place. Dans le même temps, Dunkerque n’a fait qu’une bouchée d’Amiens (1-4) grâce à un doublé d’Anton Sekongo et au meilleur buteur du championnat Thomas Robinet, sans oublier un petit pion de son remplaçant en fin de match Aboubakary Kanté. Avec cette bonne opération, l’USLD remonte à la cinquième place.

Annecy freiné par Laval, Pau piégé par Boulogne

La mauvaise opération de la soirée est signée Annecy, incapable de faire mieux qu’un match nul face à Laval (2-2). De son côté, Pau, réduit à 10 dès la 42ᵉ minute suite à l’expulsion de Steeve Beusnard, a été surpris par Boulogne (1-2) tandis que Rodez a pu compter sur l’entrant Kenny Nagera pour empocher les trois points dans le temps additionnel face à Clermont (1-2).…

TM pour SOFOOT.com