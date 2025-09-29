Le Red Star rebondit à Boulogne
Boulogne 1-2 Red Star
Buts : Capuano (11 e ) pour les Pas-de-Calaisiens // Haag (9 e ) et Durivaux (64 e ) pour les Audoniens.
Sans briller, le Red Star a pris trois points ce lundi au stade de la Libération face à Boulogne (1-2), reprenant en confiance après sa défaite contre Troyes mardi dernier. Les Audoniens grimpent à la quatrième place avec 16 points, derrière Troyes (19), Saint-Étienne (17) et Pau (17). Boulogne, lui, reste avant-dernier avec seulement 6 points.…
FL pour SOFOOT.com
