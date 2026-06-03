Le Red Star perd son entraîneur

Fin d’un cycle. Le Red Star et Grégory Poirier, c’est terminé . Après deux saisons au club audonien, l’entraîneur français, en fin de contrat, ne prolongera pas l’aventure. Si l’information n’a pas officiellement été annoncée, c’est le principal intéressé qui l’a communiqué à L’Équipe ce mercredi.

« L’aventure était très belle et c’est bien qu’elle se termine, a pointé Poirier. C’est une question de capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment dans ma carrière. La mission était très claire depuis deux ans : se maintenir, progresser et évoluer. Je tiens à féliciter le travail du staff. Il y a eu une progression des joueurs, un développement de leurs qualités, du jeu et de nos résultats. La saison est exceptionnelle. » …

TM pour SOFOOT.com