Le lieu du Trophée des champions enfin connu

Alors, la pièce est tombée de quel côté ? Pile ou face ? Comme annoncé vendredi dernier, la Ligue de Football Professionnelle a eu la brillante idée – une fois n’est pas coutume – de procéder à un tirage au sort pour décider du lieu où se déroulera le Trophée des champions 2026 entre le Paris Saint-Germain , champion de France en titre, et le RC Lens , récent vainqueur de la Coupe de France pour la première fois de son histoire.

La LFP avait chargé les deux protagonistes trouver un terrain d’entente, mais faute d’accord, elle a alors choisi de tirer les boules pour départager les stades respectifs des deux finalistes. Et le hasard a tout juste livré son verdict ce mercredi à 13 heures.…

VM pour SOFOOT.com