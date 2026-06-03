Basketball: Wembanyama à quatre victoires d'un premier titre NBA

NBA : Playoffs - Thunder d'Oklahoma City - Spurs de San Antonio

La progression fulgurante de Victor Wembanyama a franchi une nouvelle étape ‌cette année puisque le prodige français jouera dans la nuit de mercredi à jeudi ses premières finales NBA avec les San Antonio Spurs, à seulement 22 ​ans et lors de sa première expérience en playoffs.

Deuxièmes de la conférence Ouest en saison régulière, les Spurs ont réalisé un petit exploit en éliminant les tenants du titre, le Thunder d'Oklahoma City, lors du match 7 de la finale de conférence le week-end dernier.

Parmi les franchises les plus titrées de la ​ligue nord-américaine de basket, San Antonio n'avait plus disputé les finales depuis son cinquième et dernier sacre en 2014.

La franchise texane retrouvait les playoffs cette saison après sept ans d'absence. En éliminant successivement les ​Portland Trail Blazers (4-1), les Minnesota Timberwolves (4-2) et, donc, OKC (4-3), la jeune escouade ⁠a directement rejoint les finales, où elle affrontera les Knicks de New York.

"Remporter le trophée Larry O'Brien (décerné au champion NBA) est un rêve ‌d'enfant, et avoir une vraie opportunité, une chance tangible de le gagner, c'est réaliser un rêve, c'est la chance d'une vie", résumait Victor Wembanyama quelques minutes après avoir reçu le trophée de MVP '"Most Valuable Player" (soit meilleur joueur) des finales de la ​conférence Ouest avec 27,3 points, 10,9 rebonds, 3,1 passes ‌décisives et 2,7 contres en moyenne par match.

"Vous ne savez jamais quand cela se reproduira. Le jour où ⁠on le gagnera, ce sera la réalisation d'un rêve, c'est presque le sens de ma vie."

Numéro un de la Draft 2023, "rookie" de l'année (soit meilleur débutant) lors de sa première saison, "Wemby" avait entamé l'exercice 2025-2026 revanchard après avoir manqué quasiment toute la deuxième partie de saison dernière en raison d'une thrombose veineuse ⁠profonde dans l'épaule droite.

"Je veux tellement ‌gagner, c'est comme si ma vie en dépendait", assure-t-il.

Son émotion quand le buzzer a retenti à l'issue du match 7 ⁠contre Oklahoma City voulait dire beaucoup.

"Il a une vision très claire de qui il veut être, comme personne et comme joueur", expliquait son coach Mitch ‌Johnson, en conférence de presse, dans la nuit de samedi à dimanche. "L'engagement et l'investissement qu'il met dans cette vision, je n'ai jamais ⁠rien vu de tel."

LES KNICKS EN CONFIANCE

Les Spurs balaient depuis le début de la phase finale les ⁠critiques sur leur inexpérience. Victor Wembanyama est ‌le patron d'une jeune équipe composée notamment de Dylan Harper (20 ans), Carter Bryant (20), Stephon Castle (21), Julian Champagnie (24) et Devin Vassell (25).

Avec une moyenne d'âge de 25,06 ​ans (moyenne pondérée selon le temps de jeu), San Antonio est la deuxième plus jeune ‌équipe à disputer les finales NBA dans l'ère moderne (depuis 1954).

Face à eux se présentent les New York Knicks, dont le dernier titre remonte 53 ans en arrière. Ils avaient perdu ​leur dernière finale en 1999, face à San Antonio, qui lançait alors sa dynastie.

"C'est une superbe équipe de joueurs expérimentés, qui ne sont pas là par hasard mais grâce à leurs efforts acharnés pendant des années. Ils sont là où ils doivent être", a loué Victor Wembanyama.

Les Knicks, troisièmes ⁠à l'Est, sont en pleine confiance avec 11 victoires consécutives et aucun revers lors de ses deux dernières séries. Ils auront eu cinq jours de repos supplémentaires par rapport aux Texans.

"Ce n'est pas encore fait, on doit vraiment revenir sur terre, réaliser qu'on n'a encore rien fait", a prévenu "Wemby" avant le premier match des finales.

Il faudra en gagner quatre pour devenir le huitième Français champion NBA. Tony Parker avait décroché en 2003 le premier de ses quatre titres avec les Spurs, à tout juste 21 ans, mais le meneur de jeu ne tenait pas encore un rôle aussi important que celui de "Wemby" cette ​année.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)