Le futur champion du monde déjà été identifié par des Autrichiens

Pour l’originalité, on repassera. Après Opta, c’est au tour d’une équipe de chercheurs de l’université d’Innsbruck dirigée par Andreas Groll de dévoiler son petit prono pour le Mondial. Et sans grande surprise, l’Espagne (14,5 %) figure comme la favorite, devançant l’Angleterre (12,4 %) et la France (12,4 %). L’un des statisticiens explique : « La course au titre est très serrée cette année, par rapport au tournoi précédent. »

Un large panel de données

Pour réaliser son étude, l’équipe internationale de chercheurs s’appuie sur un large panel de données comprenant les performances des équipes lors des précédents matchs internationaux, les cotes des bookmakers pour le tournoi à venir, les notes attribuées aux joueurs lors des matchs de club et internationaux, ainsi que la valeur marchande moyenne des effectifs .…

EM pour SOFOOT.com