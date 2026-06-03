Tennis/Roland-Garros: La qualifiée polonaise Chwalinska prolongera le rêve en demi-finales

Open de France

par Vincent Daheron

La ‌Polonaise Maja Chwalinska, issue des qualifications, s'est qualifiée mercredi pour ​les demi-finales de Roland-Garros grâce à sa victoire contre la Russe Anna Kalinskaya (7-6 (3), 6-3).

Grâce à son succès, la gauchère de ​24 ans, 114e mondiale, devient seulement la deuxième joueuse issue des qualifications à ​rejoindre le dernier carré de ⁠Roland-Garros dans l'ère Open après l'Argentine Nadia Podoroska en ‌2020, la sixième dans un tournoi du Grand Chelem.

Elle défiera la Biélorusse Aryna Sabalenka ou la Russe ​Diana Shnaider pour ‌une place en finale.

Après avoir éliminé la Française ⁠Diane Parry en huitièmes de finale, Maja Chwalinska (6-3, 6-2) a cette fois-ci écarté de son chemin la 24e mondiale, soit ⁠la troisième ‌victoire contre une membre du top 50 de ⁠sa carrière, toutes obtenues lors de son parcours sur l'ocre ‌parisien.

Menant 5-1 dans le premier set, la Polonaise ⁠a vu son adversaire revenir à 5-5, mais ⁠elle a eu ‌les nerfs plus solides pour remporter le tie-break. Elle a ​rapidement pris les devants ‌dans la seconde manche, réussissant le double break pour mener 4-1, avant de conclure ​un peu plus tard sur le service d'Anna Kalinskaya.

"Chaque match ici est un peu fou", a réagi ⁠sur le court Maja Chwalinska, qui n'a lâché qu'un set depuis le début du tournoi. "À l'intérieur, je suis nerveuse et stressée. J'essaie de me concentrer sur mon jeu et je suis contente d'avoir réussi à le faire."

(Reportage de Vincent Daheron, édité ​par Sophie Louet)