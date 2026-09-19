Le Red Star grimpe sur le podium, Nantes redresse la tête à Boulogne

L’étoile rouge brille à nouveau. Tombeur de Metz en début de semaine, le Red Star est allé enchaîner sur la pelouse de Guingamp ce samedi. Les Franciliens s’en sont remis à leurs attaquants en forme du moment : Damien Durand, auteur d’un doublé, et Jovany Ikanga pour l’emporter en Bretagne (1-3). Une tâche certes bien facilitée par l’expulsion précoce de Donatien Gomis pour les Costarmoricains, qui avaient pourtant pu compter sur Erwin Koffi pour relancer le suspense en seconde période. En vain.

Nantes sauvé sur le gong

Retombé dans ses travers à Sochaux, le FC Nantes a redressé la tête in extremis , sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer (1-2) . Les Canaris ont d’abord cru avoir fait la différence, pendant environ trois minutes. Mais à l’ouverture du score de ce bon vieux Ignatius Ganago, les nordistes ont répondu par Nolan Binet. Jusqu’à ce temps additionnel fou, où Mathieu Mion est d’abord expulsé pour les locaux, avant que Blandy Noukeu ne provoque un penalty transformé par le sauveur Thomas Robinet quelques instants plus tard.…

TB pour SOFOOT.com