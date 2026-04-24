Le Red Star continue sa marche en avant, Annecy cartonne Pau, Bastia au bord de la relégation

Pluie de cartons rouges. Après sa défaite face à Reims le week-end dernier (3-2), le Red Star a repris sa marche en avant en renversant Guingamp (3-2). Surpris dès l’entame par Louis Mafouta (0-1, 6 e ) , les Audoniens sont parvenus à tout renverser en une minute grâce à Damien Durand bien aidé par la défense bretonne (1-1, 34 e ) , puis par Jovany Ikanga qui s’est offert un numéro de soliste avant d’envoyer une praline en lucarne (2-1, 35 e ) . Ryad Hachem a fait le break juste avant la mi-temps (3-1, 43 e ) . Mais les pensionnaires du stade Bauer se sont fait peur jusqu’au coup de sifflet final après le penalty transformé par Mafouta (3-2, 71 e ) . Le Red Star est pour l’instant quatrième.

Annecy assure le spectacle, Laval se donne le droit de croire au maintien

Malgré l’absence de but, Laval a fait une excellente opération dans la course au maintien. En réussissant à tenir en échec Rodez (0-0), les Tango prennent quatre points d’avance sur Bastia et Amiens et ne devrait donc pas être concerné par une descente directe. En mauvaise posture avant cette 32e journée, Bastia a retardé l’échéance en faisant match nul sur la pelouse de Clermont (1-1) grâce à la sublime égalisation d’Alexandre Zaouai dans le temps additionnel (1-1, 90 e +1) . La rencontre entre Annecy et Montpellier est pour le moment interrompu après des jets de fumigène sur la pelouse alors que Montpellier menait au score grâce à Axel Gueguin (0-1, 18 e ) .…

LB pour SOFOOT.com