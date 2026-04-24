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Le Red Star continue sa marche en avant, Annecy cartonne Pau, Bastia au bord de la relégation
information fournie par So Foot 24/04/2026 à 22:10

Le Red Star continue sa marche en avant, Annecy cartonne Pau, Bastia au bord de la relégation

Le Red Star continue sa marche en avant, Annecy cartonne Pau, Bastia au bord de la relégation

Pluie de cartons rouges. Après sa défaite face à Reims le week-end dernier (3-2), le Red Star a repris sa marche en avant en renversant Guingamp (3-2). Surpris dès l’entame par Louis Mafouta (0-1, 6 e ) , les Audoniens sont parvenus à tout renverser en une minute grâce à Damien Durand bien aidé par la défense bretonne (1-1, 34 e ) , puis par Jovany Ikanga qui s’est offert un numéro de soliste avant d’envoyer une praline en lucarne (2-1, 35 e ) . Ryad Hachem a fait le break juste avant la mi-temps (3-1, 43 e ) . Mais les pensionnaires du stade Bauer se sont fait peur jusqu’au coup de sifflet final après le penalty transformé par Mafouta (3-2, 71 e ) . Le Red Star est pour l’instant quatrième.

Annecy assure le spectacle, Laval se donne le droit de croire au maintien

Malgré l’absence de but, Laval a fait une excellente opération dans la course au maintien. En réussissant à tenir en échec Rodez (0-0), les Tango prennent quatre points d’avance sur Bastia et Amiens et ne devrait donc pas être concerné par une descente directe. En mauvaise posture avant cette 32e journée, Bastia a retardé l’échéance en faisant match nul sur la pelouse de Clermont (1-1) grâce à la sublime égalisation d’Alexandre Zaouai dans le temps additionnel (1-1, 90 e +1) . La rencontre entre Annecy et Montpellier est pour le moment interrompu après des jets de fumigène sur la pelouse alors que Montpellier menait au score grâce à Axel Gueguin (0-1, 18 e ) .…

LB pour SOFOOT.com

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