Après un match spectaculaire, Lens arrache le nul à Brest

Les Lensois ont su faire parler leur orgueil pour ramener un point de Brest après une remontée d'anthologie. Menés de trois buts à la pause, Lens est parvenu à tout renverser pour finalement revenir à 3-3, un résultat qui sonne tout de même comme une contre-performance pour les Sang et or qui pourrait signer la fin des espoirs de titre.

Brest 3-3 Lens

Buts : Guindo (7 e ), Tousart (25 e ), Dina Ebimbe (42 e ) pour les Ty-Zefs // Thauvin (60 e ), Sima (64 e ), Saint-Maximin (90 e +4) pour les Sang et Or

Alors que les Lensois devaient à tout prix l’emporter pour rester au contact du Paris Saint-Germain et faire durer le suspense pour le titre. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour les Nordistes puisque ce sont les Brestois qui ont pris les devant très rapidement de la rencontre. Mais les protégés de Pierre Sage sont revenus de nulle part en seconde période pour finalement ramener un point de Bretagne et terminer la rencontre à 3-3.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com