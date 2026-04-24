Dijon devra attendre pour valider sa montée, Fleury conforte sa place sur le podium, Orléans perd gros

Statut quo aussi bien haut qu’en bas du classement. Alors que Dijon pouvait être promu en Ligue 2 dès ce vendredi soir en cas de victoire face à Valenciennes et selon les résultats de ses poursuivants, les Bourguignons devront encore patienter pour monter à l’échelon supérieur. Malgré leur arrivée tardive au stade du Heinaut, poussant la rencontre a être décalée de 45 minutes, les Bourguignons n’ont pas été perturbés outre mesure puisqu’ils se sont imposés sur le plus petit des écarts grâce à Julien Domingues (0-1, 63 e ) , conservant donc trois points d’avance sur Sochaux, Fleury et Rouen empêchent pour le moment le DFCO d’assurer leur ascension à l’échelon supérieur.

Fleury continue sa marche en avant, Orléans s’éloigne du podium

Surprise de la saison, Fleury continue de performer semaine après semaine. Á égalité de points avec Rouen, les Essonniens se sont imposés en patron sur la pelouse de Châteauroux (2-0) grâce à l’ouverture du score de Loup Hervieu dès l’entame de la rencontre (0-1, 3 e ) et le but du break inscrit par Jonathan Rivas (0-2, 57 e ) et conserve la troisième marche du podium. Au coude-à-coude avec la formation de David Vignes, Rouen a renversé Aubagne pour conserver toutes ses chances d’accéder aux barrages d’accession (3-1). Malgré l’ouverture du score d’Enzo Mayilla pour les Provençaux (0-1, 18 e ) , les Normands sont parvenus à égaliser grâce à Clément Bassin (1-1, 28 e ) . Antonin Cartillier (2-1, 42 e ) puis Amadou Ba-Sy (3-1, 58 e ) ont confirmé le succès des Diables Rouges à Diochon.…

LB pour SOFOOT.com