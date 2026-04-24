Le Real Madrid freiné par le Betis

Le Real Madrid freiné par le Betis

Real Betis 1-1 Real Madrid

Buts : Bellerín (90 e +4) pour les Verdiblancos // Vinícius Júnior (17 e ) pour les Merengues

Et ça continue encore et encore. Si les espoirs de titre en Liga étaient quasiment devenus nuls pour les Madrilènes, cette nouvelle contre-performance face au Real Betis (1-1) semble promettre une nouvelle saison blanche aux Merengues .…

LB pour SOFOOT.com