Le match entre Amiens et Montpellier interrompu
La colère gronde. Alors qu’il restait encore une dizaine de minutes à jouer au stade de la Licorne entre Amiens et Montpellier, l a rencontre a été interrompue pendant plus de trente minutes après des jets de fumigènes de la part des supporters locaux.
🚫 L’arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires après des jets d’engins pyrotechniques. Le match est interrompu.#ASCMHSC 0️⃣-1️⃣ | 87'…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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