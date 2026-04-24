Le match entre Amiens et Montpellier interrompu

La colère gronde. Alors qu’il restait encore une dizaine de minutes à jouer au stade de la Licorne entre Amiens et Montpellier, l a rencontre a été interrompue pendant plus de trente minutes après des jets de fumigènes de la part des supporters locaux.

🚫 L’arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires après des jets d’engins pyrotechniques. Le match est interrompu.#ASCMHSC 0️⃣-1️⃣ | 87'…

LB pour SOFOOT.com