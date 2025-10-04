Le Red Star cale, Grenoble met le feu à Reims
Le Red Star perd du terrain.
Contrarié par Rodez à Bauer (1-1) , les Audoniens manquent l’occasion de rester dans le wagon de tête actuellement occupé par Troyes et Pau. Tout s’est joué au retour des vestiaires puisque c’est Kenny Nagera pour les visiteurs qui a ouvert le score avant que Kemo Cissé n’égalise à vingt minutes du terme pour préserver le minimum. Les hommes de Grégory Poirier comptent désormais trois points de retard sur la tête du classement.…
