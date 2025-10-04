 Aller au contenu principal
Le Red Star cale, Grenoble met le feu à Reims
information fournie par So Foot 04/10/2025 à 16:11

Le Red Star perd du terrain.

Contrarié par Rodez à Bauer (1-1) , les Audoniens manquent l’occasion de rester dans le wagon de tête actuellement occupé par Troyes et Pau. Tout s’est joué au retour des vestiaires puisque c’est Kenny Nagera pour les visiteurs qui a ouvert le score avant que Kemo Cissé n’égalise à vingt minutes du terme pour préserver le minimum. Les hommes de Grégory Poirier comptent désormais trois points de retard sur la tête du classement.…

AC pour SOFOOT.com

  • Tottenham sur le podium grâce à Mathys Tel
    Tottenham sur le podium grâce à Mathys Tel
    information fournie par So Foot 04.10.2025 15:52 

    Leeds 1-2 Tottenham Buts : Okafor (34 e ) pour Leeds // Tel (23 e ), Kudus (57 e ) pour Tottenham Fin de disette pour la pépite française.… AC pour SOFOOT.com

  • Florent Mollet rebondit en Suisse
    Florent Mollet rebondit en Suisse
    information fournie par So Foot 04.10.2025 11:44 

    Rebond inattendu pour Mollet. Sans club depuis la fin de son aventure avec Nantes cet été, Florent Mollet va poursuivre son chemin en Suisse. Le milieu offensif français de 33 ans s’est engagé avec Lausanne-Sport pour une saison avec une en option comme annoncé ... Lire la suite

  • La longue prolongation de Savinho à Manchester City
    La longue prolongation de Savinho à Manchester City
    information fournie par So Foot 04.10.2025 11:33 

    Après Haaland, Manchester City continue de blinder ses pépites. Savinho n’est pas prêt de changer de crèmerie : l’ailier brésilien a prolongé ce vendredi l’aventure avec les Citizens jusqu’en 2031.… AC pour SOFOOT.com

  • Légende du FC Metz, Marcel Husson est décédé
    Légende du FC Metz, Marcel Husson est décédé
    information fournie par So Foot 04.10.2025 11:19 

    Un hommage est prévu ce samedi lors de Metz-Marseille. C’est une légende grenat qui s’est éteinte ce vendredi à l’âge de 88 ans. Marcel Husson, ancien défenseur du FC Metz de 1960 à 1967 (11 buts en 167 apparitions) était aussi le mythique entraîneur du club mosellan ... Lire la suite

