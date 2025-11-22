 Aller au contenu principal
Le Red Star arrache le nul, Guingamp se replace
22/11/2025

Le Red Star arrache le nul, Guingamp se replace

Le Red Star arrache le nul, Guingamp se replace

Red Star 2-2 Clermont

Buts : Durand (1 ère ) et Lemonnier (86 e ) pour le Red Star // Bamba (12 e et 24 e ) pour Clermont

TB pour SOFOOT.com

