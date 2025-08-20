Le record fou du gardien Fabio, qui dépasse Peter Shilton
Inusable.
1391 rencontres, à 46 piges, Fabio force le respect. Le gardien brésilien est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du football contre America De Cali en Copa Sudamericana. Après un succès 2-0, qui n’a que peu d’importance au final, compte tenu de l’exploit monumental réalisé par le portier brésilien.…
RFP pour SOFOOT.com
