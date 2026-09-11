Le récit glaçant d'un joueur argentin arrêté et détenu par l'ICE
Bloody American Dream. Matías Pourrain, arrêté en août dernier par l’ICE alors qu’il était à l’aéroport avec son équipe de Miami United, est revenu en détails à The Athletic sur sa détention. L’occasion, encore une fois, de mettre en lumière les agissements honteux de la police de l’immigration américaine.
Embed www.instagram.com…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer