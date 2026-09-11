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Le récit glaçant d'un joueur argentin arrêté et détenu par l'ICE
information fournie par So Foot 11/09/2026 à 15:36
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Le récit glaçant d'un joueur argentin arrêté et détenu par l'ICE

Le récit glaçant d'un joueur argentin arrêté et détenu par l'ICE

Bloody American Dream. Matías Pourrain, arrêté en août dernier par l’ICE alors qu’il était à l’aéroport avec son équipe de Miami United, est revenu en détails à The Athletic sur sa détention. L’occasion, encore une fois, de mettre en lumière les agissements honteux de la police de l’immigration américaine.

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ABS pour SOFOOT.com

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